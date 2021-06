L’agenda Asti BenEssere: il programma di oggi, sabato 12 giugno

Oggi, sabato 12 giugno, ultima giornata per ASTI Ben ESSERE – ottava edizione – ricca di proposte.

Tutti i centri aderenti saranno aperti al pubblico. E’ inoltre la giornata dei due convegni di approfondimento.

– SABATO 12 GIUGNO –

CENTRI APERTI

Olos – viale Partigiani 115 – Asti

9.00-12.00 | 15.00-19.00 Shiatsu e Anpuku – Daniela Digiacomo (348 4045679)

16.00-17.00 Meditare per Vivere – Anna Maria Quinterno (348 9252883)

Aironebio – Via Duca d’Aosta 13 – Asti (348 8749495)

9.00-12.00 Yoga – Roberto Rodina (339 8018261)

14.00-17.00 Taij Chi – Marinella Conti (339 7751192)

Casa delle caramelle – Via Cardinal Massaia 4 – Piovà Massaia

17.00-19.00 Biodanza – Lorena Oliveri e Miguel Capriolo (338 9870049)

Centro Studi Yoga ShivaShakti – via M. D’Azeglio 9 – Asti

Hatha yoga, Yoga bimbi, Meditazione su prenotazione al 328 9399908

Soffitta dei bambini – via Crova 21 – Nizza Monferrato (329 1324432)

10.00 Open Day

10.30 Kit di emergenza naturapatico per bambini – Manuela Travasino (347 8789264)

16.00 Yoga Bimbi – Manuela Travasino (347 8789264)

Kokoro Shiatsu (393 0351458)

15.00-17.00 Shiatsu – Stefania Sibona

Holystic Gym – strada Valle Nizza 4 – Costigliole d’Asti

13.00-14.00 | 17.00-18.00 Lezioni di gruppo – Luca Magliano (342 0475921)

Tutto il giorno Sedute individuali

16.00-17.00 Liberare la voce – Liliana Fantini (348 5836433)

Frazione San Grato di Sessant 80 – Asti

Giornata esperienziale – Ritrova l’equilibrio col Bagno di Foresta – Linda Frei (333 8199943)

9.30 Accoglienza

10.00-13.00 Bagno di foresta – Un’immersione nell’atmosfera del bosco sull’esempio dello Shinrin-yoku giapponese

13.00-15.00 Pranzo al Ristorante Cantina della Stella con menù alla carta (circa 15 euro), possibilità di pranzo vegetariano, segnalare eventuali allergie alimentari.

Si mangerà all’aperto nel dehor coperto.

15.00-17.00 Workshop esperienziale (pratiche di medicina tradizionale cinese nel prato) – dott.ssa Laura Moraglio

16.30-18.00 Realizzazione del sé – Sahaja Yoga Italia APS (342 0555650) presso Associazione Auser – via Lamarmora 15 Asti

Il Posto Buono San Marco – via S. Marco 18 – Asti

11.00-14.00 Pranzo condiviso

15.00-18.00 Momento comunitario di confronto sulle tematiche del benessere

Farmacia San Lazzaro – corso Casale 183 – Asti (0141 274238)

15.30-19.00 Consulenze individuali con il farmacista nella gestione della dermatite secondo il metodo antroposofico – farmacista Eleonora Cassina

Farmacia Corso Savona – Corso Savona 159 – Asti

9.00-19.00 Su appuntamento Kinesiologia – Andrea Romagnolo (0141 530263)

Partenza da via Prandone 8 – Asti (340 7314837)

10.30-12.00 Forme e sensazioni della nostra Città – Diana Berlinghieri (Indossare abbigliamento comodo)

Bottega Altromercato – via Cavour 83 – Asti (0141 321869)

9.00-12.30 | 15.30-19.00 Giornata sugli integratori alimentari del Commercio Equo e Solidale

15.00-19.00 Riflessologia plantare – Simone Nosenzo

Naturasì Asti – piazza Porta Torino 14 – Asti

Giornata dell’erboristeria – Specchiasol

Convegni presso Foyer delle Famiglie – Via Milliavacca 5 – Asti. Prenotazioni allo 0141 321869

9.30-10.30

Homo Smartworker – modera Luciano Baracco direttore AT News

Stefania Sibona – operatrice Shiatsu – il meridiano della colonna

Fabio Pungitore fisioterapista – Conseguenze emotive e posturali dello Smart Working

La riflessologia plantare e la postura – Simone Nosenzo

11.00-12.30

La cura – modera Luciano Baracco direttore AT News

Anna Chiara Zottarel – le officine del cuore – I cereali integrali per una dieta sana e in armonia con le forze planetarie

Luigi d’Orsi – Responsabile Formazione Specchiasol – Aiutiamoci con la fitoterapia a preservare corpo e mente

Fabrizio Manca – Medicina Quantistica dalla teoria alla pratica

Inoltre ultimo giorno con Prenotazione

Studio Dendron – via Arò 70/D – Asti

Dott.ssa Moraglio – Medicina non convenzionale (339 8511167)

Dott.ssa Musso – Psicologia (347 2925593)

Dott.ssa Garofano – Psicoterapia (328 6180099)

Stanza di Grace – Corso Alessandria – Mombercelli AT (328 0220208)

Massaggio Maori – Ezio Squillari

Riequilibrio Energetico con i cristalli – Monica Mauro