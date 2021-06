“La scuola di Internet per tutti”: il comune di San Damiano d’Asti offre un’opportunità di formazione gratuita on line

Il Comune di San Damiano promuove un’opportunità di Formazione gratuita on line sull’utilizzo degli strumenti digitali.

Si può scegliere tra 2 corsi:

Migliorare la vita con il digitale

Collaborare con il digitale

Ogni corso si articola in 4 lezioni on line, in giorni e orari a scelta.

Per ulteriori informazioni, consultare la BROCHURE scaricabile qui —->>>> FMD_Scuola-Internet-per-tutti oppure contattare l’Ufficio Servizi Sociali – tel. 0141/97.50.56 int 2.

Il link per l’ ISCRIZIONE è il seguente: http://bit.ly/ORD_ScuolaInternet