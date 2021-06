La scuola a Tonco non è ancora finita: la primaria ha aderito al piano estate

La scuola è finita lo scorso 11 giugno, ma non per tutti. Diversi Istituti Comprensivi della Provincia hanno infatti deciso di tenere aperte le porte organizzando lezioni mirate per quelle classi e studenti che sono rimasti maggiormente penalizzati dalle chiusure causa Covid19.

Tra i plessi dell’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero a restare aperta è la primaria di Tonco, dove la classe seconda, coordinata dalle insegnanti Anna Pittiu e Simona Merlone, frequenterà alcune settimane nel mese di giugno. Per gli alunni e le alunne è stato realizzato un progetto dal titolo “Italiano…su misura” il cui obiettivo è potenziare le competenze disciplinari e migliorare la socializzazione.

“Gli studenti di seconda sono quelli che sono stati più penalizzati dalla pandemia – spiegano le insegnanti – Lo scorso anno scolastico, quando erano in prima hanno dovuto acquisire le nozioni basilari di lettura e scrittura a distanza. La didattica in presenza per i bambini che iniziano il percorso scolastico è fondamentale. Con il piano estate vogliamo dedicarci a loro puntando sul potenziamento e andando a recuperare qualche mancanza dove necessario. La proposta è stata accolta favorevolmente dalle famiglie” concudono le insegnanti.