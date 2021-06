La Regione Piemonte istituisce tre giornate in memoria della storia del calcio piemontese

Il Piemonte ricorderà il Grande Torino e le vittime dell’Heysel, ma anche le squadre del Quadrilatero piemontese (Pro Vercelli, Novara, Alessandria e Casale) in altrettante giornate celebrative che si terranno ogni anno nelle date simbolo del 4 e 29 maggio e del 2 ottobre. È la principale novità della legge approvata oggi all’unanimità dal Consiglio che va a modificare la legge 23/2020 in materia di promozione e impiantistica sportiva.

Federico Perugini (Lega), relatore di maggioranza, ha spiegato che la nuova legge si è resa necessaria “per ottemperare ad una serie di rilievi ministeriali in materia finanziaria e rendere efficace la legge 23/2020. Con l’occasione, l’introduzione delle giornate da celebrare assume molteplici significati – ha sottolineato – ovvero rendere omaggio ai più alti valori dello sport, incarnati dal Grande Torino e dalle squadre del periodo d’oro del calcio piemontese, preservare la memoria storica di quelle squadre e combattere ogni forma di violenza nelle competizioni sportive, con una funzione educativa per le giovani generazioni”.

Per le opposizioni, hanno svolto le relazioni le consigliere Sarah Disabato (M5S) e Francesca Frediani (Movimento 4 ottobre). Con riferimento alle norme oggetto di impugnativa, Disabato ha auspicato che “si trovino altre modalità per erogare contributi a società e associazioni sportive, soprattutto per fronteggiare gli effetti della pandemia sul comparto”. Per Frediani “servirebbe una regia regionale per far dialogare le società del territorio e costruire progetti mirati per il recupero dei tanti impianti fatiscenti o inutilizzati, per mantenere una cultura dello sport diffuso”.

L’Aula ha anche approvato i tre ordini del giorno collegati presentati da Diego Sarno (Pd), Frediani e Disabato. Il primo, a firma Sarno, impegna la Giunta a valutare in sede di assestamento, a fronte di risorse finanziarie disponibili, le risorse necessarie a supportare le associazioni per adeguarsi alla normativa senza dover rinunciare a nessuna delle attività sportive, anche se gratuite.

L’Odg presentato da Frediani impegna invece la Giunta “ad avviare un dialogo con altri soggetti istituzionali interessati e attori del territorio per promuovere azioni finalizzate al mantenimento della vitalità e dell’attrattività turistica del Sito della Basilica di Superga”, mentre l’atto di indirizzo della consigliera Disabato chiede sempre alla Giunta di attivarsi presso Ires Piemonte per uno studio sull’evoluzione della pratica sportiva durante e post lockdown.