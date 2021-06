La promozione dell’Asti in serie D e gli eventi sportivi della città protagonisti in TV grazie all’assessore Mario Bovino

La città di Asti e la sua prima squadra calcistica sono state protagoniste ieri in TV sulla rete nazionale 7Gold grazie alla presenza dell’assessore e comune di Asti Mario Bovino.

Ospite della trasmissione “Diretta Stadio” l’assessore ha avuto modo di parlare della situazione della città di Asti che quest’anno è stata classificata al quinto posto nell’organizzazione degli eventi sportivi nella classifica del Sole24ore e anche grazie all’assist fornito da un altro prestigioso ospite come l’ex direttore sportivo della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato anche della recentissima promozione dell’Asti dall’eccellenza alla serie D.

Si tratta dell’ennesima importante vetrina per la città di Asti offerta dall’assessore Bovino che in questi quattro anni ha portato diversi eventi sportivi di livello nazionale ad Asti. L’assessore ha consegnato, da parte del Presidente Ignazio Colonna, a Francesco Oppini, anche lui ospite della trasmissione, la maglia dell’Asti Calcio neopromossa in serie D.

Mario Bovino tra l’altro nel corso della trasmissione ha dimostrato anche di essere un buon intenditore di calcio: quando gli è stato chiesto un parere sul prossimo campionato di calcio di serie A e in particolare sulla rivalità tra Juve e Inter, la squadra per cui tifa, l’assessore ha dichiarato: “se Conte è probabilmente il miglior allenatore nella preparazione della squadra durante la settimana, Allegri è il migliore durante la partita quindi questo potrebbe aver riequilibrato la situazione tra le due squadre rispetto all’ultimo campionato”.