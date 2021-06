La programmazione settimanale del Cinema Lumiere di Asti

Al cinema Lumiere di Asti continua la programmazione del nuovo film di Gabriele Salvatores, Comedians. Adattamento cinematografico del testo teatrale di Trevor Griffith, opera premiatissima alla fine degli anni settanta, con un cast di grande smalto. Nel cast Christian De Sica, Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi

Si continua a proiettare solo nei fine settimana, per cui il film è in programmazione per nei giorni 18, 19 e 20 giugno.

Dalla prossima settimana, un film che potrà fare discutere: “Una Donna Promettente”. Un tema sempre di attualità: una donna avvenente e simpatica passa indenne agli sguardi di chi vede nella donna solo un “corpo da sfruttare”?

Ecco dunque la programmazione:

VENERDÌ 18 giugno – ore 21,15: COMEDIANS

SABATO 19 GIUGNO – ore 19,00 e 21,30: COMEDIANS

DOMENICA 20 GIUGNO – ore 19,00 e 21,30: COMEDIANS

VENERDÌ 25 giugno – ore 21,15: UNA DONNA PROMETTENTE

SABATO 26 GIUGNO – ore 19,00 e 21,30: UNA DONNA PROMETTENTE

DOMENICA 27 GIUGNO – ore 19,00 e 21,30: UNA DONNA PROMETTENTE

Nel rispetto di tutte le regole previste, è bene prenotare per mail o al N° 333 593 1921 con messaggio o chiamata e venire con un foglio già compilato con cognome, nome e telefono per la tracciabilità. I recapiti sono:

Telefono con segreteria (utile per orari): 0141.413630

Telefono responsabile per informazioni o prenotazioni: 333 593 1921

Pagina Facebook: lumiere. Sito internet: www.cinemalumiereasti.jimdo.com

Instagram:lumiereasti