La programmazione della settimana del cinema Lumière di Asti

Il Cinema Lumière di Asti si prepara per una nuova settimana con le nuove proposte cinematografiche.

Continua la programmazione con il film che ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale: “Una donna promettente” regia di Emerald Fennel con Carey Mulligan come protagonista. Un film intenso, drammatico e thriller allo stesso tempo che ha ricevuto ottime valutazioni dalla critica.

Il film è la denuncia che la protagonista vuole fare nei riguardi di quei “bravi ragazzi” pronti ad interessarsi delle giovani donne carine e gentili, rivelando scopi “ben poco nobili”. Attualissimo, anche per i recenti fatti di cronaca, il film è vietato ai minori di anni 14.

Di seguito la programmazione:

Venerdì 2 luglio – ore 21:15, “Una donna promettente”

Sabato 3 e Domenica 4 luglio – ore 19:00 e 21:30, “Una donna promettente”

Nel rispetto di tutte le regole previste è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione via mail o al n° 333 593 1921 tramite messaggio o chiamata. Il cinema consiglia inoltre di munirsi di foglietto precompilato con Cognome, Nome e numero di telefono, per sveltire le operazioni di tracciabilità.

Info e numeri di telefono

Telefono con segreteria (utile per orari): 0141.413630

Telefono responsabile per informazioni o prenotazioni: 333 593 1921

Pagina Facebook: lumiere

Sito internet: www.cinemalumiereasti.jimdo.com

Instagram: lumiereasti