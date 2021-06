La programmazione della settimana del Cinema Lumière

Il Cinema Lumière di Asti si prepara per una nuova settimana e le nuove proposte cinematografiche.

Tra queste troviamo il film di Gabriele Salvatores: Comedians, un adattamento cinematografico del testo teatrale di Trevor Griffith, opera premiatissima alla fine degli anni settanta, con un cast di grande smalto.

Il film, in programmazione per due weekend, verrà proiettato nei fine settimana e in particolare nei giorni 11, 12 e 13 e 18, 19 e 20 giugno.

Lo spostamento del coprifuoco a mezzanotte permette al Lumière di ritornare ai soliti orari: il venerdì alle 21:15, il sabato e la domenica alle 19 e alle 21:30.

Di seguito la programmazione:

Venerdì 11 giugno – ore 21:15: Comedians

Sabato 12 giugno – ore 19:00 e 21:30: Comedians

Domenica 13 giugno – ore 19:00 e 21:30: Comedians

Venerdì 18 giugno – ore 21:15: Comedians

Sabato 19 giugno – ore 19:00 e 21:30: Comedians

Domenica 20 giugno – ore 19:00 e 21:30: Comedians

Nel rispetto di tutte le regole previste, è consigliata la prenotazione via mail o al n° 333 593 1921 tramite messaggio o chiamata. Il cinema consiglia inoltre di munirsi di foglietto precompilato con Cognome, Nome e numero di telefono, per sveltire le operazioni di tracciabilità.

Info e numeri di telefono

Telefono con segreteria (utile per orari): 0141.413630

Telefono responsabile per informazioni o prenotazioni: 333 593 1921

Pagina Facebook: lumiere.

Sito internet: www.cinemalumiereasti.jimdo.com

Instagram: lumiereasti