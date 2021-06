“La parità di genere” tema dell’incontro online con lo scrittore Daniele Nicastro per gli studenti della scuole medie di Canelli

Un diverso appuntamento all’interno del Festival dei diritti organizzato dal Consiglio della Biblioteca G. Monticone di Canelli in collaborazione con la Biblioteca “M. Ginotta” di Barge (CN), è stato quello di martedì 25 maggio 2021, con l’autore di libri per ragazzi Daniele Nicastro.

L’autore si è collegato in streaming con le classi II e III C della Scuola Superiore di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Canelli per dialogare con alunni e insegnanti, in merito agli stereotipi maschili e femminili, rintracciabili nei personaggi dei romanzi e nei generi letterari per ragazzi.

“Questo evento interattivo è stato un momento importante per affrontare la grande sfida culturale che deve portarci ad abbattere i pregiudizi, a valorizzare le differenze e a diffondere la cultura di genere in modo da rendere reale la parità acquisita, per ora, solo con le leggi. La scuola è un luogo di primaria importanza nella formazione della personalità dei ragazzi, per questo ringraziamo i docenti che intervengono attivamente nella realizzazione di percorsi di educazione e sensibilizzazione all’identità e alle relazioni di genere” spiega la nota della Biblioteca Monticone di Canelli.

L’incontro è stato riproposto il 28 maggio 2021 ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Barge.