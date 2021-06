La musica antica de La Ghironda chiuderà il Festival Passepartout

Lunedì 14 giugno alle 21, a conclusione del Festival Passepartout, nel cortile della Biblioteca Astense, il gruppo di musica antica e teatro La Ghironda presenterà la “Farsa del bracho et del milaneiso inamorato in Ast” di Giovan Giorgio Alione.

Lo spettacolo sarà introdotto da Riccardo Regis (responsabile scientifico, professore ordinario di Linguistica Italiana) e Lorenzo Ferrarotti (assegnista di ricerca) dell’Università di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici, curatori del Progetto “Una terra da solacz 1521-2021.Cinquecento anni di teatro in piemontese: l’Opera Jocunda di Giovan Giorgio Alione”, realizzato con il contributo della Fondazione CRT.

Il progetto ha l’obiettivo di studiare da un punto di vista linguistico la lingua piemontese del XVI secolo nel cinquecentenario della prima stampa dell’Opera Jocunda, anche producendo una nuova edizione del testo delle Farse, e di valorizzare l’opera dell’autore facendolo conoscere attraverso rappresentazioni teatrali, divulgazione scientifica, conferenze.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (ad oggi rimangono solo una ventina di posti liberi) scrivendo una mail: a tiziana.miroglio@gmail.com