La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti in visita alla mostra “Le Madri della Repubblica” a Palazzo comunale di San Damiano

La Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti, in visita alla mostra Le Madri della Repubblica al Palazzo Comunale di San Damiano d’Asti, è stata ricevuta dal Sindaco Davide Migliasso e dall’ Assessora Laura Balsamo con esemplare ospitalità.

La visita della mostra al Comune di San Damiano è stata la prima occasione di incontro della Commissione Provinciale Pari Opportunità di Asti con le Amministrazioni del territorio della Provincia. Un’iniziativa di particolare interesse per riflettere sulla condizione delle donne italiane e per la doverosa riconoscenza alle 21 donne che il 2 giugno 1946 furono Elette nell’Assemblea Costituente, che accomunate dalla volontà democratica di contribuire attivamente alla vita politica, insieme segnarono una tappa fondamentale nella storia italiana: la loro presenza fu determinante per fare della Carta costituzionale lo strumento di affermazione dei diritti delle donne, della parità tra i sessi e di garanzia di emancipazione per le donne italiane.

Al termine del ricevimento improntato da un’ospitalità istituzionale straordinaria, la Commissione Provinciale per le Pari opportunità di Asti, evidenziando le virtuose azioni pubbliche in tema di democrazia paritaria messe in campo dall’ Amministrazione Comunale di San Damiano d’Asti, si è congratulata con il Sindaco Dottor Davide Migliasso e con l’ Assessora al bilancio.