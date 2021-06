La Camera di Commercio propone un percorso formativo di 4 webinar interattivi in lingua inglese

Con l’obiettivo di favorire le relazioni di business con l’estero, la Camera di commercio di Alessandria – Asti, in collaborazione con il Centro Estero per l’internazionalizzazione, organizza un percorso formativo rivolto alle imprese alessandrine e astigiane finalizzato a migliorare le capacità di comunicazione e gestione delle trattative con un partner straniero.

“Sapersi presentare, catturare l’attenzione dell’interlocutore creando un clima di fiducia reciproca sono elementi chiave per valorizzare una proposta commerciale e condurre con successo una con- trattazione. Non dimentichiamo che la pandemia ha obbligato gli operatori a gestire le trattative con la controparte estera a distanza e non sempre le tecniche oratorie che funzionano dal vivo sono altrettanto applicabili e valide quando si dialoga attraverso uno schermo. Per questa ragione – spiega Gian Paolo Coscia, Presidente dell’Ente camerale – abbiamo pensato di proporre alle aziende in percorso formativo ad hoc per fornire alle imprese strumenti e tecniche di comunicazione efficace”.

Il percorso formativo è strutturato in 4 webinar di mezza giornata (21 giugno, 29 giugno, 5 luglio, 13 luglio 2021 – orario 9:00 – 13:00) e si rivolge ad operatori già in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, che desiderino affinare le loro competenze comunicative. I partecipanti potranno sperimentare simulazioni di situazioni reali tramite roleplay, mettendo in pratica immediatamente le conoscenze e le tecniche apprese. I 4 webinar sono strettamente collegati. E’ pertanto consigliabile che il partecipante segua tutte le sessioni.

Il corso sarà tenuto da Marcus L. Baines – Professional language counselling, che svolge attività di ‘applied language training’ in Italia dal 1995, proponendo percorsi formativi linguistici indirizzati specificatamente alle diverse realtà professionali.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi, entro il 18 giugno prossimo, sulla pagina dedicata all’iniziativa del portale del Centro estero al seguente link https://bit.ly/3ftiIhF. Le credenziali per l’accesso al webinar, tramite la piattaforma Zoom, saranno inviate il giorno prece- dente l’evento.