Continua anche nel 2021 la rubrica Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, con una serie di video che vanno a focalizzare le aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

Goel Bio

Per non arrendersi alla ‘ndrangheta non è sufficiente contrastarla a livello economico o legale, ma occorre combatterla soprattutto sul piano dell’immaginario. In Calabria abbiamo incontrato Vincenzo Linarello che ci ha raccontato l’esperienza di GOEL – Gruppo cooperativo, una rete di aziende che sta costruendo un altro tipo di economia partendo dal cuore della Locride e dimostrando che si possono combattere le mafie creando alternative concrete e “festose”.

GOEL Bio è la sintesi complessa ed articolata di una nuova visione di economia sociale.

È il marchio degli agricoltori calabresi che si oppongono alla ‘ndrangheta.

È il marchio che ha eliminato il lavoro illegale e il caporalato dai propri campi praticando nel contempo l’inclusione sociale.

È il marchio di una rigorosa e alta qualità biologica.

È il marchio di un’economia circolare intelligente, conveniente e virtuosa, a vantaggio dell’ambiente e delle comunità locali.

È una proposta viva per un nuovo modello di sviluppo agricolo

