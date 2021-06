Incontro a Palazzo Mandela tra l’Assessore Cotto e i Presidenti dei Circoli per anziani

Nella mattinata di giovedì 24 giugno a palazzo Mandela ad Asti l’Assessore Mariangela Cotto ha voluto incontrare i Presidenti dei Circoli Sociali per anziani per un confronto con loro sulle nuove disposizioni di riapertura e ripresa delle attività.

Durante l’incontro è emerso che l’isolamento forzato dovuto alla recente crisi sanitaria se da una parte è stato tutelante dall’altra ha sicuramente accentuato i problemi di solitudine specialmente per gli anziani che non hanno vicino figli o nipoti.

Preso atto da parte dei rappresentanti dei tre Centri Sociali Comunali, che le linee guida consentono solo di ballare fuori e a distanza di 2 metri hanno convenuto a loro malgrado di rimanere chiusi, non potendo svolgere la loro unica attività danzante all’aperto.

Pertanto l’Amministrazione comprendendo che i Circoli sono un’importante punto di aggregazione e di contatto per le persone anziane, contrastando la solitudine ancor di più dopo questi venti mesi di restrizioni anti Covid, intende attraverso un avviso pubblico per manifestazione d’interesse, invitare i Circoli ricreativi del territorio astigiano a convenzionarsi con il Comune al fine di accogliere presso le loro strutture le persone over65 che lo richiedono.

“È nostra intenzione riattivare al più presto i nostri Centri sociali per anziani – dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto – di cui riconosciamo e sosteniamo il lavoro che svolgono per il benessere psico-fisico dei nostri cittadini meno giovani,ma dobbiamo assolutamente attenerci alle prescrizioni anti Covid, quindi la collaborazione dei Circoli del territorio può essere in questo momento un ottima collaborazione per ri-promuovere una partecipazione sociale e attiva degli anziani”.