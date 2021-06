Incidente sull’autostrada A21 tra Felizzano e Asti Est, disagi per il traffico

Disagi per il traffico nel tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

Si è verificato un incidente al chilometro 47+500 (subito dopo l’area di servizio Crocetta) tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, con il traffico che scorre sola sulla corsia di emergenza causando rallentamenti. Un veicolo in avaria è rimasto sulla corsia di marcia.

Sul posto sono intervenuti i mezzi per rimuovere il veicolo, al momento si è formata una coda di circa 2 km.