Incidente sull’autostrada A21 tra Asti Ovest e Villanova d’Asti

Disagi per la viabilità in questi momenti per chi percorre il tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

Sulla carreggiata in direzione Torino, nel tratto compreso tra i caselli di Asti Ovest e la barriera di Villanova d’Asti, all’altezza di Villafranca (precisamente al km 20) si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, che è rimasto fermo nella corsia di sorpasso

Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso.

Il traffico risulta rallentato, si scorre solamente nella corsia di marcia.