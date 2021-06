Incidente stradale in Corso Dante ad Asti

Un incidente stradale si è verificato oggi ad Asti in Corso Dante.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica e un albero; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con aps e polisoccorso, e l’ambulanza che ha prestato soccorso al conducente della vettura. Non si conoscono le sue condizioni.

Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Asti per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.