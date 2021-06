Incidente stradale a Cellarengo, auto fuori strada

Un incidente stradale si è verificato oggi, lunedì 28 giugno, a Cellarengo.

Per cause ancora in corsa di accertamento un’autovettura è uscita di strada e si è ribaltata; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, i carabinieri e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo.

La giovane alla guida del mezzo incidentato è uscita da sola dall’auto ed è stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata all’ospedale.