Incidente stradale a Cantarana, auto contro trattore

Incidente stradale a Cantarana questa sera poco prima delle 23.

In via del Martinetto una autovettura Alfa 156 si è scontrata con un trattore che proveniva dalla parte opposta. L’autista è stato estratto dai vigili del fuoco e successivamente affidato alle cure del 118 che per le ferite riportate hanno deciso di elitrasportarlo al CTO di Torino in codice giallo. Altri due occupanti sono invece fuggiti prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco di Asti con Aps e Polisocccorso, due ambulanze e i carabinieri.