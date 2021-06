Incidente in tangenziale ad Asti, traffico bloccato

Disagi per la viabilità sulla tangenziale di Asti.

All’altezza del Torrazzo, in direzione Alba, si è verificato un incidente di cui non si conosce nè ancora la dinamica, nè quanti mezzi siano coinvolti; il traffico sulla tangenziale è bloccato e si stanno formando lunghe code.

Aggiornamento. Dalle prime informazioni risulta coinvolta un’auto gravemente danneggiata sulla corsia di marcia che sta bloccando completamente la carreggiata. Intorno all’auto diversi mezzi di soccorso.

I camion sono fermi sulla carreggiata mentre parte del traffico automobilistico è fatto defluire dallo svincolo per l’inversione di marcia verso il Torrazzo e Trincere, in via Cascine San Dionigi e di seguito su strade secondarie che sono a loro volta intasate per immettersi in corso Savona.

Sul posto stanno intervenendo in questo momento i mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza, e la Polizia Stradale.