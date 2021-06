Incidente a Villanova d’Asti, auto si ribalta

Incidente stradale poco fa, ore 16,30, a Villanova d’Asti.

In via Tommaso Villa angolo Via Carlo V, all’altezza del peso comunale, un’auto si è ribaltata; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, dalle prime informazioni sarebbero due i veicoli coinvolti nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza, per prestare soccorso agli occupanti del mezzo ribaltato, e i carabinieri, per eseguire i rilievi e stabilire la dinamica e le responsabilità dell’incidente.