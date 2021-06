Incendio ad un’auto sull’autostrada A33 Asti Cuneo

Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti nella serata di oggi, sabato 5 giugno.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti, poco dopo le 20, sull’autostrada Asti Cuneo, poco dopo il casello di Govone, in direzione Castagnito per un incendio ad un’auto, una utilitaria; non ci sono feriti, ma la macchina è stata completamente distrutta dalle fiamme. Non si conoscono le cause che hanno scatenato l’incendio.

Sul posto anche gli ausiliari del traffico della A33.