Incendio ad un porticato a Casorzo, bruciata l’auto all’interno

Giornata di super lavoro per i Vigili del Fuoco di Asti.

Oltre ai numerosi interventi dovuti ai danni causati dal violento temporale, gli uomini del comando astigiano sono intervenuti a Casorzo dove si è sviluppato un incendio in un porticato adiacente ad un’abitazione. All’interno del porticato c’era una vettura che è andata a fuoco, insieme ad alcune attrezzature; non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato le fiamme.

I pompieri hanno spento l’incendio, riuscendo a limitare i danni al tetto dell’abitazione, mentre metà porticato è bruciato.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco intervenuti con Aps e autobotte, sono intervenuti anche i Carabinieri.