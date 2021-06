Il secondo tempo di Montalbera diventa realtà con la grande inaugurazione delle Wine Suites

Emozione è la parola chiave intorno a cui si sviluppa la nuova vita di Montalbera, perché è proprio un’emozione esclusiva quella che si potrà assaporare con la Montalbera 360° Experience, wine tasting, charme & suite.

Un’esperienza che dà il via a quello che Franco Morando, l’anima della cantina-gioiello incastonata nella bellezza di un territorio speciale, ama definire “il secondo tempo di Montalbera”, prestigiosa realtà che da Castagnole Monferrato ha saputo conquistare il mondo del vino con le sue eccellenze: il Ruchè, la Barbera d’Asti e il Grignolino.

Un secondo tempo che inizia ufficialmente nel prossimo fine settimana, con il grande evento dedicato all’apertura ufficiale delle Montalbera Wine Suites, le quattro lussuose suite dedicate alla Wine Luxury Experience prima pensate da Franco Morando, con l’obiettivo di proporre un nuovo modo di vivere a tu per tu con il mondo del vino, nella favolosa cornice delle terre del Ruchè, e rese realtà grazie all’estro dell’Archistyle Giuseppe Chiodin.

Saranno i cento ettari di vigneti a fare da cornice alle emozioni, in questo innovativo concept di vivere il lusso, che potrà essere declinato in diversi modi: dal relax, immersi nella piscina a sfioro con vista sull’anfiteatro naturale di Montalbera, al gusto, con i suoi abbinamenti prestigiosi, come quelli proposti in occasione del grande evento di inaugurazione. Senza dimenticare lo sport, con i percorsi appositamente studiati per indimenticabili camminate o dolci pedalate in ebike tra i filari di Ruchè.

L’evento di sabato 3 e domenica 4 luglio prevede l’inaugurazione delle Wine Suites e l’apertura della rinnovata cantina nel cuore del Monferrato, immersi tra i Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Il programma di sabato 3 luglio prevede dalle ore 14 la Tasting Preview del Ruchè DOCG La Tradizione 2020 e delle Bollicine metodo classico pas dosè 120+1 in abbinamento ad ostriche e sushi. Si potranno visitare le nuove cantine sotterranee, per immergersi in un’atmosfera speciale, unica nel suo genere, dove tradizione ed innovazione si coniugano perfettamente, con la massima cura di ogni dettaglio. E’ prevista anche l’esposizione di Alfa Romeo d’epoca in collaborazione con Biscioni-Torino.

Si prosegue domenica 4 luglio, sempre dalle ore 14, con “Le eccellenze del territorio piemontese”, con tasting di Ruchè DOCG La Tradizione 2020, seguito, dalle 18, con il “Sunset Aperitif” con Dj Dome, per una serata indimenticabile con una standing dinner in terrazza sui filari del Ruchè, con posti limitati su prenotazione.

L’evento è organizzato da Montalbera, in collaborazione con To Be Event Torino. Per info e prenotazioni: 0141 292125 – 366 6043649 visite@montalbera.it 333 5431656 shop.tobevents.it/sunsetinmontalbera