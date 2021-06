Il professor Alberto Banaudi e “I miti dell’amore”, ultimo incontro del ciclo di videosofie

Venerdì 18 giugno alle ore 18 si terrà l’ultima videosofia online con il prof. Alberto Banaudi per l’anno scolastico 2020/21: titolo dell’ incontro “I miti dell’amore”. L’iniziativa è organizzata da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di S. Damiano, Museo di Cisterna, Fra production, Lib. “Il Pellicano” e Aimc di Asti. Nell’aprile 2020, in piena pandemia, ha inaugurato il ciclo delle videosofie che, da allora, stanno riscuotendo grande successo. Gli incontri sono gratuiti iscrivendosi al link http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/ , aperti a tutti e validi per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado.

Alberto Banaudi, Laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Torino e in Filosofia presso l’Università di Genova, è professore di storia e filosofia al liceo scientifico “F. Vercelli” di Asti e di letterature classiche all’Utea. Oltre ad insegnare, Banaudi si dedica alla ricerca filosofica. Per tutte le ulteriori informazioni scrivere a polocittattiva_formazione@icsandamiano.it