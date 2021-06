Il giugno della Cooperativa della Rava e della Fava prosegue con nuove idee e tante proposte

E’ appena terminata la straordinaria ottava edizione di Asti Ben Essere e la Cooperativa della Rava e della Fava è già pronta con nuove idee e proposte per la seconda quindicina del mese.

Seconda parte di giugno in casa Rava e Fava all’insegna dell’11° compleanno della Bottega di via Cavour 83 in Asti: sabato 26 giugno si festeggerà la festa di tutte le filiere etiche, sociali e solidali che fanno riferimento a questo punto vendita; una festa per i produttori, i soci e i clienti.

Una festa che coinvolgerà anche il NaturaSì di piazza Torino che nello stesso giorno dedicherà spazio alla filiera storica del Commercio equo e solidale: il caffè Altromercato.

Andando per ordine: sabato 19 in bottega sarà ospitata la Cooperativa sociale Le Ali di Costigliole d’Asti con presentazione della propria produzione artigianale di biscotti a base di nocciole autoprodotte.

Al NaturaSì di piazza Torino invece si andrà a scoprire la filiera biologica Ecor delle farine e del pane grazie al lavoro del Panificio Rizzato di Zugliano (VI) .

Dal 24 giugno in bottega con l’estate ritorna la promo su tutta la vasta gamma di bevande a marchio Altromercato: hai sete di cambiamento? E’ tempo di bevande buone per tutti.

Mercoledì 30 giugno è tempo di Assemblea Soci della cooperativa: anche quest’anno sarà su piattaforma on line.

Si ricorda inoltre che fino al 27 giugno è attivo Benessere d’Estate con focus sui capelli nei due punti vendita con promo dedicata: è tempo di scoprire gli shampoo ed i balsami di Natyr e Villa Lodola.

Per la locandina riassuntiva delle proposte della seconda quindicina di giugno clicca qui —->>> GIUGNO 2021 SECONDA QUINDICINA