Il festival “Paesaggi e oltre” compie vent’anni: presentata a Costigliole d’Asti l’edizione 2021 “la più grande di sempre”

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato giunge quest’anno la ventesima edizione, con una lunga storia di esperienze di rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno sempre più pubblico e turisti.

Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

L’edizione 2021 del festival è stata presentato oggi pomeriggio presso il Castello di Costigliole d’Asti alla presenza dei sindaci dei quattro comuni, del vicepresidente della regione Piemonte, Fabio Carosso, e del direttore dell’ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mauro Carbone.

Il presidente Carlo Mancuso con i sindaci Biancotto, Cavallero e Curto, annuncia un’edizione celebrativa, la più grande realizzata negli ultimi anni, con un numero allargato di appuntamenti e luoghi (alcuni inediti) ed un programma di altissimo profilo e rilievo.

Grandi nomi di artisti nazionali, compagnie internazionali, prove e narrazioni d’artista, primizie di spettacoli pensati per ognuno dei ben 15 appuntamenti nel paesaggio, in programma tra il 3 luglio e 27 agosto, per attirare anche turisti stranieri.

Un programma all’aperto, fuori dai teatri, per valorizzare il patrimonio architettonico di valore storico nelle sue tappe/luoghi che è stato elaborato e sarà diretto dal Teatro degli Acerbi.

Commenta il Presidente Carlo Mancuso: “La scorsa estate, nonostante il primo lockdown, ci siamo fatti trovare pronti ed abbiamo realizzato comunque il festival, in piena sicurezza e con partecipazione e apprezzamento del pubblico. Quest’anno, in occasione del ventennale del nostro apprezzato e storico festival, abbiamo lavorato da inizio anno per aver pronto il programma, verificando i protocolli e le possibilità ed ora lo attuiamo per offrire lo spettacolo e l’incontro dal vivo, unico e irripetibile con il pubblico, in luoghi patrimonio dell’umanità.

La comunità collinare e i comuni investono nella cultura per la ripartenza del nostro territorio.

L’artista Antonio Catalano ha modificato l’immagine di locandina inserendo un arcobaleno sulle nostre colline, palco di artisti e del pubblico e dei turisti, da cui guardare oltre”.

L’apertura del festival sarà il 3 e 4 luglio, con uno spettacolo in bicicletta realizzato dal Faber Teater e che unirà tutto il territorio della Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato: “Il campione e la zanzara”, nato per il Centenario di Fausto Coppi e realizzato in assoluta anteprima nell’astigiano.

Sarà possibile per il pubblico assistere pedalando sulla bicicletta, per un breve tratto stradale che collegherà Coazzolo a Castagnole Lanze oppure Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti, a tappe.

Le prenotazioni per “Il campione e la zanzara” sono già attive da oggi, 25 giugno, sulla nuova piattaforma allive.it.

Il festival è promosso Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R.T. e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo. Fondamentale è l’apporto e dei quattro comuni facenti parte dell’unione Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, che lo riconosce come l’iniziativa culturale estiva astigiana che meglio estrinseca i valori da essa promossi e intenti perseguiti legando cultura, turismo e territorio.

Ha una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

Di seguito il programma completo

PROGRAMMA SINTETICO

Sabato 3 Iuglio h 18.00 *

da COAZZOLO a CASTAGNOLE DELLE LANZE IL CAMPIONE E LA ZANZARA spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta Faber Teater

Domenica 4 Iuglio h 18.00 *

da COSTIGLIOLE D’ASTI a MONTEGROSSO D’ASTI IL CAMPIONE E LA ZANZARA spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta Faber Teater

Giovedi 8 Iuglio h 21.30

COSTIGLIOLE D’ASTI / fraz. Loreto RIVA LUIGI ’69 ’70 Cagliari ai di dello scudetto Cada Die Teatro

Sabato 10 Iuglio h 21.30 **

MONTEGROSSO D’ASTI S’E FATTO TARDI MOLTO PRESTO II tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone Nidodiragno-CMC / Maria Amelia Monti

Mercoledi 14 Iuglio h 21.30 **

COAZZOLO LAUDATO Si Moni Ovadia

Sabato 17 Iuglio

CASTAGNOLE DELLE LANZE

h 18.00 ** RAI DI VITA ETTERNA

Incontro su Dante 700 Aldo Pasquero / Patrizia Camatel

h 21.30 L’ORA CHE VOLGE DISiO

concerto jazz teatrale / Dante 700

Teatro lnvito

Domenica 18 Iuglio h 18.00

COAZZOLO / sentiero

PERBACCO LE MASCHE ! ArteMakia

Mercoledi 28 Iuglio h 21.30 **

CASTAGNOLE DELLE LANZE

Il Borgo dei Noccioli

MAGNIFICAT

Lucilla Giagnoni

Giovedi 29 luglio

COSTIGLIOLE D’ASTI / fraz. S. Anna

h 21.30 ELEGIA DELLE COSE PERDUTE

pillola di danza

compagnia ZEROGRAMMI

h. 21.45 LE STORIE DEL MATTO

Matteo Curatella

Appuntamento in collaborazione con Piemonte del Vivo

Domenica 1 agosto h 21.30

CASTAGNOLE DELLE LANZE/Stazione FS

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO Gli Omini

Sabato 7 agosto h 21.30 **

COSTIGLIOLE D’ASTI

IL CORSARO NERO

Teatro Pubblico Ligure / David Riondino appuntamento in collaborazione con Piemonte dal Vivo

Martedi 10 agosto h 21.30

MONTEGROSSO D’ASTI

LEGGENDE

Teatroallosso /Compagnia Omphaloz

Domenica 15 agosto h 21.15

COSTIGLIOLE D’ASTI / frazione San Michele MARIPOSA

Delirio di un uomo su una sedia di plastics Magdeleine G / Tommaso RoteIla / Patrizia Camatel

Martedi 17 agosto h 18.00 ***

MONTEGROSSO D’ASTI

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Teatro degli Acerbi

Venerdi 27 agosto h 18.00 *****

COSTIGLIOLE D’ASTI

MAX MIX E MEX

Omaggio a Luis Septilveda

Assemblea Teatro

appuntamento in collaborazione con Piemonte dal Vivo

Nel programma anche:

• degustazioni di vini del territorio

• “pillole di paesaggio” condotte da paesaggisti dell’Associazione per it patrimonio del paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Biglietti:

€ 10,00

tranne

*13,00

** € 13,00/€ 5,00 bambini fino ai 12 anni *** gratuito

**** € 5,00

***** € 2,00

Promozione 1 spettacolo omaggio ogni 4 acquistati con passaporto #paesaggieoltre

Posti limitati Prenotazione su piattaforma allive.it Informazioni: info@teatrodegliacerbi.it 3392532921