Il Consiglio regionale dedica l’ultimo dei suoi “Tascabili di Palazzo Lascaris” in occasione del 75° anniversario del primo voto alle donne

In occasione del 75° anniversario della prima volta in cui le donne italiane andarono a votare (nella primavera del 1946), il Consiglio regionale dedica l’ultimo dei suoi “Tascabili di Palazzo Lascaris” al ricordo di un avvenimento così importante per la nostra società. La pubblicazione divulgativa, facente parte di una vasta collana editoriale iniziata nel 2006 r,acconta in breve anche la vita delle tre donne piemontesi che fecero parte dell’Assemblea Costituente, da cui nacque la nostra Carta fondamentale: Angiola Minella, Teresa Noce e Rita Montagnana.