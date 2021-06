Il comune di Costigliole d’Asti offre ai propri studenti una giornata open day gratuita in piscina

A Costigliole d’Asti il Sindaco e l’amministrazione comunale, in collaborazione con i gestori della piscina Free Time management (oasi Blu), regalano a tutti i bambini che frequentano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado una giornata open day in piscina con ingresso gratuito giovedì 17 giugno.

I minori di 12 anni secondo le norme e i protocolli dovranno essere accompagnati, gli accompagnatori potranno godere di uno sconto sul costo del biglietto

“Come ho ripetutamente detto durante questo periodo di emergenza sanitaria i nostri bambini sono quelli che hanno dovuto pagare il prezzo più alto. Spesso ho richiamato l’attenzione degli adulti di prendere esempio dai loro comportamenti dalle condotte e dal sacrificio che hanno dimostrato sempre con grande responsabilità cambiando e stravolgendo la loro abitudine e la loro vita da bambini, adolescenti, ragazzi” dichiara il sindaco di Costigliole, Enrico Cavallero.

“Ora che finalmente siamo tornati in zona bianca, le scuole sono terminate e il paese sta tornando a sorridere e alla normalità, abbiamo voluto premiare i nostri ragazzi, sono oltre 500 quelli che frequentano i nostri istituti con una giornata più che meritata. Un piccolo gesto ma molto significativo, rivedremo i nostri ragazzi stare insieme all’aria aperta in un ambiente accogliente, sicuro come quello che ospita la piscina olimpica che può ospitare fino a 1500 persone.

Ringrazio i gestori della piscina per la collaborazione e la disponibilità dimostrata” conclude Cavallero.