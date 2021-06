Idee per il fine settimana… Girovagando? No! Scollinando tra Vini e Tartufi

Girovaghiamo o scolliniamo questo fine settimana? Il mio suggerimento è quello di andare a scoprire in anteprima il percorso ciclabile pedonale “Scollinando tra Vini e Tartufi”, il lungo anello che unisce San Damiano, Celle Enomondo, Revigliasco, Tigliole, con Ferrere e Valfenera realizzato in collaborazione con l’associazione “Su2Ruote.bike” con l’obiettivo di valorizzare il territorio.

Come Giornarunner vi ho portato in giro a scoprire storie, panorami, paesaggi, patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico con i miei speciali sui social (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) e non ho ancora mica finito. Ma ora potete andarci anche voi, con l’evento organizzato domani, domenica 13 giugno, una prova ufficiale del percorso, in attesa dell’inaugurazione fissata per luglio.

Non sto a spendere altre parole se non invitarvi a curiosare tra i miei speciali su Giornarunner.com per saperne di più su questo percorso ma anche su tante altre mete di gite e passeggiate tra Monferrato, Roero e Langa Astigiana.

Ecco il Programma della giornata di domenica 13 giugno.

– Ore 9.15 Ritrovo in piazza Libertà a San Damiano

– Ore 9.30 Presentazione

– Ore 10 Partenza giro su una porzione del sentiero

– Ore 10.45 circa Sosta a Celle Enomondo con degustazione

– Ore 11.45 circa Passaggio a Revigliasco

– Ore 13.30 circa Rientro con pranzo

Per chi si vuole fermare a pranzo il costo è di 20 Euro, per chi vuole noleggiare le e-bike il Costo noleggio Promozionale è di 15 Euro, per prenotarle il riferimento è Pasquale Cianci 335/7875300