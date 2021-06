Ad Asti arriva Ciak! Piemonte che Spettacolo, progetto ideato e messo in campo da Fondazione CRT, Film Commission Torino Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo, per promuovere le eccellenze del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e i talenti delle performing arts, attraverso la realizzazione di dieci clip e cortometraggi d’autore destinati alla diffusione locale, nazionale e internazionale.

Tra i luoghi scelti anche i beni gestiti dalla Fondazione Asti Musei: Palazzo Alfieri, Palazzo Mazzetti, Cripta di Sant’Anastasio e la Torre Troyana che ieri e oggi, lunedì 28 e martedì 29 giungo, sono teatro, anzi set cinematografico di Danza e musica classica con la Compagnia Balletto Teatro di Torino e RivoliMusica con la produzione cinematografica a cura di Epica Film.

di 12 Galleria fotografica "Ciak! Piemonte che spettacolo", le riprese ad Asti









Ciak! Piemonte che Spettacolo entra nel vivo, nella fase più concreta e affascinante, ovvero quella delle riprese vere e proprie che in queste settimane trasformeranno alcuni dei più importanti luoghi-simbolo d’arte e cultura del Piemonte in set cinematografici d’eccezione.

II Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia dichiara: “Riaccendiamo i riflettori sulle molte eccellenze culturali del territorio, con un progetto anticiclico in collaborazione con le istituzioni: un segnale concreto per far fronte alla crisi e accelerare la ripresa, per costruire una nuova normalità fondata sulla fiducia”.

Matteo Negrin, Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo sottolinea: “Attraverso Ciak! Piemonte che Spettacolo abbiamo voluto immaginare una forma di intervento che potesse sostenere it mondo delle performing arts nel momento della ripartenza. Ora che possiamo guardare più serenamente in avanti siamo certi che questo progetto sari uno straordinario strumento per guardare a un futuro prossimo di valore e condivisione”.

Secondo il Direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera “la fase delle riprese cinematografiche porta a compimento oggi lo spirito e gli obiettivi del progetto mettendo at centro audiovisivo e territorio. La valorizzazione dei luoghi e delle architetture arriverà attraverso le immagini, mostrando ancora una volta come il ruolo della settima arte sia connesso al rilancio turistico e alla promozione delle eccellenze che vengono mostrate”.

Maurizio Rasero, sindaco di Asti: “Quale sindaco di Asti e vice presidente di Asti Musei ringrazio Ia Fondazione CRT, Film Commission Torino Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo per aver scelto Asti e alcuni dei gioielli architettonici più rappresentativi della citta, quale set per le produzioni cinematografiche del progetto.

In un momento delicato di ripresa, dopo mesi di sofferenza per tutti, avere al nostro fianco partner cosi importanti ci consente di credere nell’utilit6 di tale operazione che si aggiunge alle azioni comuni di rilancio e sostegno al sistema economico e turistico del territorio”.

Mario Sacco, presidente Fondazione Asti Musei e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti aggiunge: “Cultura, comunicazione audiovisiva, performing arts, credo siano strumenti potenti per promuovere i territori, le bellezze storiche e architettoniche oltre gli stretti confini locali, anche a livello nazionale e internazionale. Asti con le altre citta, comunit6 e istituzioni dell’area Unesco piemontese può fare squadra e utilizzare una strategia condivisa sostenendo progetti, come ‘Ciak! Piemonte spettacolo, per valorizzare le molte eccellenze che possiede: arte, monumenti, paesaggio, enogastronomia”.