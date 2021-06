Hai sete di cambiamento? Bevi bevande buone per tutti

Da giovedì 24 giugno e fino al 4 luglio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti una quindici giorni dedicata alle filiere delle bevande Altromercato con una promo dedicata per tutti coloro che hanno sete di cambiamento.

La proposta delle bevande del Commercio Equo e Solidale è ricca e variegata, frutto di un lunghissimo lavoro con produttori e produzioni di eccellenza da tutte le parti del mondo. Bevande dal gusto non omologato ma che sprigionano sapori e profumi della biodiversità attraverso preziose lavorazioni artigianali.

Con il guaranà della foresta amazzonica, pianta custodita e protetta dalla tribù dei Saterè Mawè, presidio Slow Food, si produce lo sciroppo da diluire in acqua e la bevanda soda denominata Guaranito.

Con lo zenzero coltivato dai piccoli produttori riuniti in Podie nello Sri Lanka si produce il Gingerito, ottimo per i cocktail estivi .

Con l’ottima menta coltivata da agricoltori degli altopiani himalayani del Nepal si estrae l’olio essenziale, distillato in loco fresco per mantenere tutte le sue proprietà e che diventa l’ingrediente dello sciroppo da diluire in acqua o latte.

Con foglie di tè verde di altura unito a il il mate ed il maracuja otteniamo un tè freddo per infusione; con rooibos sudafricano e lime un tè freddo naturalmente senza caffeina.

Dalla collaborazione con Molecola è nata Molecola Bio Fairtrade in acqua minerale naturale, bevanda dal gusto esotico che potrete gustare in questo periodo promozionale.

Una sezione dedicata alle bevande che merita grande attenzione sono le birre. In questo periodo andremo a conoscere le tre birre agricole della Cascina La Morosina di Abbiategrasso (MI) e due birre senza glutine non filtrate e non pastorizzate a base di quinoa delle ande e riso rosso della Thailandia.

Per tutto il periodo una promo come invito alla prova : -15% sull’acquisto di due bevande in paniere e del 20% se arrivi a 6!

