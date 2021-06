Gli Alpini astigiani si rinnovano: Francesco Marzo nuovo segretario, votati i consiglieri del Direttivo

Nel cortile di Villa Badoglio a San Marzanotto, gli Alpini astigiani presieduti da Fabrizio Pighin, si sono riuniti domenica scorsa, per l’Assemblea Generale dei Delegati della Sezione ANA di Asti alla presenza del Consigliere Nazionale dell’Associazione Giancarlo Bosetti.

L’ultima Assemblea in presenza si era tenuta nel marzo del 2019. A formulare gli auguri di buon lavoro è intervenuto il sindaco di Asti, l’alpino Maurizio Rasero, che ha voluto ringraziare la Sezione di Asti per i numerosi lavori effettuati e le donazioni elargite in favore della comunità durante il triste periodo della pandemia, ricordando che Asti, grazie al contributo della Sezione Ana astigiana, è stata la prima in Piemonte e tra le prime sul territorio nazionale a rendersi disponibile in favore dei medici.

Nel ricco ordine del giorno anche l’elezione dei 6 consiglieri per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione di Asti. I delegati presenti in rappresentanza degli aventi diritto di voto degli oltre 3000 soci hanno eletto alla carica di consigliere, Sandro Lucchetta, Vincenzo Calvo, Giuseppe Torchio, Salvatore Giovanni Faita, Antonio Costarella e Giuseppe Giacosa. Nel corso dell’Assemblea dopo l’approvazione della relazione morale del presidente Pighin, che comprendeva anche le relazioni delle varie Commissioni, è stato ufficialmente nominato Francesco Marzo segretario della Sezione; inoltre sono stati approvati il Bilancio consuntivo 2020 e quello preventivo del 2021. Per quanto riguarda gli appuntamenti con i vari Gruppi della provincia astigiana è stato ribadito che al momento sono tutti rinviati e l’attività sezionale si concentrerà nell’organizzazione dei festeggiamenti per il primo centenario della Sezione in programma per il prossimo anno.

[Nella foto: Il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero durante il suo intervento dal tavolo della presidenza dell’Assemblea]