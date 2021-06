All’Utea si parla di “Giornali, Televisione e Web tra Informazione e Comunicazione” con Carlo Cerrato

L’Utea, Università delle Tre Età di Asti, nell’ambito del ciclo di conferenze che offre ai Soci e ai cittadini, ha in programma la conferenza con Carlo Cerrato giovedì 10 giugno alle 15,30 dal titolo “Giornali, Televisione e Web”. Per seguire la videoconferenza ci si può collegare alla pagina facebook @UTEAastiRicordiamo, per chi è impossibilitato a collegarsi dal vivo, l’opportunità di rivedere le nostre conferenze in qualunque momento sul sito utea alla pagina https://www.utea.it/video-dei-docenti/

Nel rinnovare i ringraziamenti all’Ente Provincia di Asti per la collaborazione e la disponibilità della Sala Tovo, ricordiamo che sul sito dell’Utea www.utea.it è possibile visionare gli interventi di alcuni docenti che presentano in anteprima il loro programma per l’anno accademico 2021/22.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay