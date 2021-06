Giovane astigiano ferito nella notte dopo una tentata rapina in Corso Casale ad Asti

Questa notte intorno alle 4 un giovane astigiano classe 2002 si è recato al Pronto Soccorso di Asti con una ferita d’arma da taglio alla gamba.

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Asti sono intervenuti presso l’ospedale e hanno raccolto le dichiarazioni della vittima, un cameriere, che riferiva di essere stato aggredito intorno alle 3 in corso Casale ad Asti mentre stava rincasando dal lavoro.

Gli aggressori, verosimilmente 3 e di cui non ha saputo fornire indicazioni sulla nazionalità, tentavano di sottrargli la bicicletta; non riuscendoci e per garantirsi la fuga uno di questi lo colpiva con un fendente alla gamba.

Il ragazzo non è in pericolo di vita e ha avuto 25 giorni di prognosi. Sono in corso accertamenti per far luce sull’accaduto.