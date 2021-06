Fondazione CRT, apre il bando “Vivomeglio”: finanziamenti per progetti a sostegno della disabilità

È aperto il bando “Vivomeglio” della Fondazione CRT che sostiene, con contributi fino a 30.000 euro ciascuno, progetti di welfare capaci di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità in Piemonte e Valle d’Aosta.

Enti e associazioni non profit potranno presentare le domande fino al 30 luglio sul sito www.fondazionecrt.it, proponendo soluzioni nuove, efficaci e sostenibili per favorire l’inclusione sociale, sviluppare l’autonomia e le competenze di donne, uomini, bambini e ragazzi in difficoltà, e fornire alle loro famiglie un supporto a misura del nuovo “mondo Covid”.

I progetti presentati potranno riguardare ambiti di intervento coerenti con i goal della prima Agenda della Disabilità italiana (abitare sociale, sostegno alle famiglie, vivere il territorio, lavorare per crescere, imparare dentro e fuori la scuola, curare e curarsi): un piano operativo che Fondazione CRT sta “scrivendo” assieme alle associazioni e alla società civile e che verrà presentato il prossimo 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.