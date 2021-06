Federico Fornaro ospite del secondo appuntamento della rassegna letteraria ‘LibrInValle’

Sabato 3 luglio, alle ore 17, nella Sala Polivalente di Gabiano Monferrato si terrà il secondo appuntamento della rassegna lettera itinerante LibrInValle, con la presentazione del libro ‘2 giugno 1946 – Storia di un referendum’ di Federico Fornaro.

L’evento è organizzato dall’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura in collaborazione con il Comune di Gabiano Monferrato. I lavori verranno introdotti dal Sindaco di Ponzano, Domenico Priora che presenterà l’autore. A moderare sarà invece Massimo Iaretti, consigliere dell’Unione delegato alla Cultura.

Nel suo libro, edito per Bollati Boringhieri, Fornaro riporta al 2 e 3 giugno 1946t quando con il voto della maggioranza degli italiani nel referendum, costituzionale l’Italia passò dalla Monarchia alla Repubblica. Federico Fornaro è stato presidente dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, autore delle biografie ‘Giuseppe Saragat’ e ‘Giuseppe Romita. L’autonomia socialista e la battaglia per la Repubblica’ oltre che di diversi altri testi. Senatore della Repubblica dal 2013, attualmente è deputato.

“L’incontro di sabato – dice Massimo Iaretti, consigliere dell’Unione con delega alla Cultura – sarà un’occasione di approfondimento su un tema, quello della Costituzione, sempre attuale nonostante il passare degli anni.”