Fab Green: a giugno e luglio conferenze sulla sostenibilità ambientale organizzate dall’UCID Giovani di Asti

La Sezione astigiana dei Giovani dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), ha organizzato una serie di video conferenze, distribuite in serate nei mesi di giugno e di luglio, che hanno come titolo “Fab Green”.

L’iniziativa, si pone l’obiettivo di sensibilizzare su temi green e di sostenibilità ambientale, letti nello specifico su tre settori merceologici: Fashion, Architettura e Beauty (da qui l’acronimo del nome dell’evento). La prima serata, che tratta di architettura green, si svolge il 7 giugno alle 19 su Google Meet, la partecipazione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria, tramite invio di mail al seguente indirizzo: ucid.giovani.asti@gmail.com a cui è anche possibile richiedere info sul ciclo di serate.

Alla serata “Architettura”, in programma lunedì prossimo saranno presenti: Paolo Porrino, presidente Interregionale Piemonte-Valle d’Aosta, Simone Solaro presidente Ucid sezione di Asti. Interverranno: Gianluca Galletti, presidente Nazionale Ucid , Alberto Poggio professore aggregato presso il Politecnico di Torino e coordinatore in ambito Energy e Climate Change (Green Team) Riccardo Ghidella, esperto di settore e Past President Ucid Nazionale e presidente onorario Ucid Piemonte, Luca Bussolino, team strategy and innovation at Carlo Ratti Associati.

[Nella foto: Paolo Porrino, presidente interregionale Piemonte Valle d’Aosta dell’Ucid e Gianluca Galletti presidente Nazionale Ucid]