Esercitazione sui rischi acquatici per i Vigili del Fuoco di Asti al Lago di Viverone

Sono terminate presso il Lago di Viverone in provincia di Biella due giornate addestrative dove il Personale del comando dei Vigili del Fuoco di Asti è stato impiegato in diversi scenari con rischio acquatico.

Sono state effettuate manovre di soccorso finalizzate al mantenimento dell’operatività che ogni Vigile del Fuoco deva avere per operare in sicurezza negli scenari con rischio acquatico, come alluvioni o soccorsi effettuati attraverso l’utilizzo di mezzi nautici.

Saranno programmate nelle prossime settimane altre sedute formative in ambiente fluviale con simulazioni di scenari operativi più complessi e articolati come il soccorso a persone a bordo di autoveicoli caduti in acqua.

Formarsi per non fermarsi è il motto che i Vigili del Fuoco della nostra città hanno adottato per essere sempre pronti in ogni scenario con elevate criticità.