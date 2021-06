Il Summer Camp organizzato dal CentoGrigio Sport Village di Alessandria, e che inizierà lunedì 14 giugno 2021, è stata la premessa che ha portato alla nascita della partnership con il gruppo Errebi dei fratelli Luca e Stefano Borsello.

Per l’intera durata del centro estivo, infatti, Renault sarà marchio automobilistico esclusivo del camp e all’interno del CentoGrigio Sport Village rimarrà esposta una Renault Twizy E-Tech Electric.

Una scelta, questa, tutt’altro che casuale, trattandosi di un veicolo 100% elettrico e con un design rivoluzionario e futuristico, che permette ai giovani a partire dai 14 anni di affacciarsi al mondo della mobilità in modo sicuro e rispettando l’ambiente.

Il futuro e i giovani sono infatti due elementi di primaria importanza e che hanno reso naturale la collaborazione tra il gruppo Errebi e il CentoGrigio.

Di seguito le parole del Responsabile della sede Errebi di Alessandria Luciano Torrente, pronunciate durante la presentazione del Summer Camp avvenuta venerdì 4 giugno al CentoGrigio Sport Village. “Siamo orgogliosi di prendere parte al CentoGrigio Summer Camp, anche perché tra gli aspetti che ci contraddistinguono ci sono la lungimiranza e lo sguardo rivolto sempre al futuro e i giovani, come quelli che prenderanno parte al camp di quest’anno, sono il futuro.”

Ecco invece il pensiero di Stefano Borsello, AD e Direttore marketing del gruppo Errebi: “I giovani rappresentano il nostro futuro e collaborare con il CentoGrigio nel contesto del Summer Camp, che mette al centro bambini e ragazzi tra i 5 e 14 anni, è per noi motivo di orgoglio. Per rappresentare la nostra realtà abbiamo poi optato per il marchio Renault, di cui sposiamo in pieno quella filosofia che da anni mette al centro l’innovazione e una mobilità sempre più sostenibile.”

Foto credit Eleonora Vadalà