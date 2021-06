EcoRunners e Ambasciatori dello Sport, sinergia vincente per salvaguardare l’ambiente

Continuano le iniziative che vedono l’abbinamento sport-attenzione alle tematiche ambientali da parte del gruppo Ecorunner’s e gli Ambasciatori dello sport Astigiano che negli ultimi tempi hanno dato vita ad una serie di iniziative e collaborazioni particolarmente intenso.

Domenica 23 maggio nel partecipare all’evento a carattere nazionale “Un po’ prima del po ” organizzato dai volontari di “plasticFree” gli ecopodisti hanno dato il loro apporto percorrendo i 21km della “Mezza di Asti” abbinando la raccolta della plastica abbandonata a bordo strada .

In occasione del “Valmastitrail” gara podistica andata in scena sabato 12 Giugno nei sentieri tra i boschi intorno a Valmanera, Chiaranda e compagni un paio di giorni prima dell’ evento hanno posizionato numerosi contenitori per la raccolta rifiuti lungo i 14 km del percorso, iniziativa accolta con grande favore sia dagli organizzatori della gara che dagli atleti stessi, segno di grande senso civico da parte di tutti .

Il giorno seguente, naturalmente dopo aver partecipato al Trail astigiano , Ecorunner’s e Ambasciatori si sono uniti ad una nuova iniziativa a carattere nazionale promossa dal gruppo dei volontari di “Protect our home” denominata “Ricomincia da tre ” che ha visto coinvolte ben 14 regioni ed alla presenza dell’amministrazione comunale di Asti con gli assessori per l’ambiente Renato Berzano e allo sport Mario Bovino dopo una storica foto di gruppo con la location del ristorante ” La Fertè” a fare da cornice, armati di guanti e sacchetti hanno contribuito a ripulire fossi e cunette lungo le strade intorno a Valmanera e ripercorrendo il tracciato del Valmastitrail hanno provveduto a rimuovere e smaltire i sacchetti utilizzati in gara.

Neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche ed ecco presentarsi un nuovo impegno: domenica 20 giugno, ancora a carattere nazionale, ecco il “Plogging Day” organizzato da “plasticFree” in cui Gianfranco Chiaranda, Angelo Marchione e Michele Narciso hanno percorso con tanto di pettorale numerato ad attestare la “chiave agonistica” dell’evento, le strade da Viatosto al palazzetto dello sport di via Gerbi passando dal centro città e raccogliendo la plastica abbandonata che purtroppo qua e la hanno incontrato lungo il tragitto.

Commenta così Michele Narciso, referente Ecorunner’s: “Dopo molto tempo abbiamo avuto modo di ritrovarci tutti insieme …ci voleva proprio ! Il nostro supporto in occasione del VAT in chiave ecologica è stato molto apprezzato da tutti e ciò ci rende orgogliosi e soddisfatti , c’è molto da fare e cerchiamo di fare la nostra piccola parte. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari e gruppi che offrono sempre la loro opera, l’amministrazione comunale di Asti che con gli assessori Renato Berzano e Mario Bovino hanno fatto sentire la propria vicinanza alle nostre iniziative e gli Ambasciatori dello sport Astigiano sempre presenti con la loro grande e fondamentale disponibilità.”

Gli fa eco Gianfranco Chiaranda:”Quando si tratta di solidarietà sociale e sport pulito la presenza degli Ambasciatori dello sport della città di Asti è sempre in primis ordine . Certamente l’educazione civica va “rinfrescata” partendo dalle scuole . Essere stati presenti con partecipazione alle varie iniziative di raccolta rifiuti è un motivo in più per capire che se non ci sentiamo responsabili delle nostre azioni comportamentali lasceremo ai nostri figli e nipoti un mondo di spazzatura senza dubbi si ritorcera’ contro di noi tutti . Ringrazio tutti gli amici del gruppo Ecorunner’s , le loro iniziative sono al pari di tutti noi sportivi.”