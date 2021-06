Ecco il “Centro Estivo Rimettiamoci in Gioco, Kids Edition 3-5 anni” organizzato da Comune di Castagnole delle Lanze e Polisportiva Castagnolese

Il Comune di Castagnole delle Lanze e la Polisportiva Castagnolese organizzano il Centro Estivo 2021: “Rimettiamoci in gioco… Let’s play with flying colours” KIDS EDITION segue l’intento di offrire ai bambini la possibilità di trascorrere le giornate estive del mese di luglio in allegria, svolgendo tante attività educative e di gioco.

Tutte le attività avranno luogo nei locali della Scuola dell’Infanzia “Ruscone Valle” e saranno organizzate e svolte da educatrici professionali nel pieno rispetto delle vigenti regole di contenimento della pandemia in atto.

Sarà possibile iscriversi presso il Centro Sportivo R. Ceretto, fino ad esaurimento posti, nei giorni martedì 8 Giugno ore 18-20, giovedì 10 Giugno ore 18-20, sabato 12 Giugno ore 10.30-12 e martedì 15 Giugno ore 18-20.

PER CHI?

Per tutti i bambini dai 3 ai 5 anni (che hanno frequentato dal primo all’ultimo anno della scuola della Scuola dell’Infanzia nella A.S. 2020/21)

QUANDO?

Per 4 settimane, dal 5 al 30 Luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00

COME?

La nostra Giornata Tipo sarà suddivisa in momenti che vedono alternarsi attività dinamiche e distensive, ludiche e didattiche, motorie e laboratoriali, pensate in alternanza per offrire ai bambini una giornata all’insegna del divertimento e della socializzazione. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti.

Dopo avvenuto triage:

8.00-9.00: ingresso

9.00-9.30 gioco libero

9.30-10.00 merenda: prevedere un piccolo snack da casa

10.00-11.15 attività/laboratorio o giochi strutturati

11.00-11.30 preparazione al pranzo e possibile uscita per chi non usufruisce della mensa

11:45-12:45: pranzo

12:45-13:45: gioco libero

13:30: rientro al centro estivo per chi ha pranzato a casa

14:00-15:30: riposino per i più piccini e per chi lo desidera

14:15-15:30: laboratorio per i più grandi

15.30-16.00 merenda: prevedere una merenda da casa

16.00-17.00 gioco libero e preparazione all’uscita

17:00: uscita

Per svolgere in maniera corretta il triage di accoglienza sarà necessario che i bambini attendano il proprio turno, in fila. I genitori non potranno accedere alla struttura.

La mensa sarà garantita dalla ditta che ha svolto il servizio scolastico durante l’anno. I buoni saranno sempre da acquistare presso le tabaccherie di Castagnole (sarà corrisposta, per ogni buono, da parte del Comune di Castagnole Lanze, la quota necessaria per raggiungere il prezzo intero richiesto dalla ditta, come è stato fatto durante l’intero anno scolastico).

Per chi desidera trascorrere la pausa pranzo a casa, si potrà venire a prendere i bambini alle 11.30 presso la scuola dell’infanzia e riportarli alle 13.30 sempre presso i locali della scuola.

L’uscita è prevista alle 17.00 per tutti. Chi necessita di uscire in orari diversi da quelli stabiliti, dovrà comunicarlo alle educatrici e accordarsi giornalmente, rispettando i momenti di attività.

I COSTI

L’iscrizione al Centro Estivo sarà di 80€ a settimana, grazie alla partecipazione del Comune che sovvenziona ogni singola iscrizione dei ragazzi per venire incontro alle famiglie in un così delicato periodo e dare la possibilità a tutti di vivere l’estate insieme. “Sconto Fratelli”, 70€ dal secondo in poi.

Per potersi iscrivere sarà necessario consegnare il MODULO DI ADESIONE correttamente compilato, il PATTO DI RESPONSABILITA’ e la SCHEDA SANITARIA, pagare la quota tramite bonifico bancario, intestato a “Polisportiva Castagnolese ASD – IBAN: IT17K0608547320000000025521” o tramite assegno entro il 15 giugno 2021.

Sarà necessario essere in possesso della TESSERA POLISPORTIVA CASTAGNOLESE, costo 5€, per la copertura assicurativa (in caso sprovvisti, rivolgersi al bar del Centro Sportivo).

La quota potrà essere rimborsata solo in caso di grave malattia o accertata positività al COVID, presentandone certificazione medica.

COSA SERVE PER PARTECIPARE AL CENTRO ESTIVO?

Uno zainetto con: acqua contrassegnata con il proprio nome, asciugamano, pannolino di ricambio se necessario, 1 cambio. Portare una “sacca nanna” con l’occorrente se si fa il pisolino pomeridiano. Portare un paio di calzine antiscivolo.

Non è necessario fornire i bimbi di igienizzante per le mani. Una corretta igiene delle mani sarà curata durante tutta la giornata e comunque al termine di ogni attività.

per informazioni contattare Simona 347-7858204 Federica 333-3030043 Francesca 335-7623660