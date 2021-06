È in programma il 17 giugno la Conferenza Utea “Calzoni di Culto” di Ingeborg Matschke

Utea (Università delle Tre Età di Asti) nell’ambito del ciclo di conferenze che offre ai Soci e ai cittadini, ha in programma la conferenza con Ingeborg Matschke, docente Utea di Cultura Tedesca, giovedì 17 giugno alle 15,30 dal titolo “Calzoni di culto”. Per seguire la videoconferenza ci si può collegare alla pagina facebook di Utea Asti

Ricordiamo, per chi è impossibilitato a collegarsi live, l’opportunità di rivedere le nostre conferenze in qualunque momento sul sito Utea alla pagina https://www.utea.it/video-dei-docenti/

Gli argomenti trattati nelle videoconferenze in programma saranno comunicati nelle prossime settimane.

Nel rinnovare i ringraziamenti all’Ente Provincia di Asti per la collaborazione e la disponibilità della Sala Tovo, ricordiamo che sul sito dell’Utea www.utea.it è possibile visionare gli interventi di alcuni docenti che presentano in anteprima il loro programma per l’anno accademico 2021/22.

Ingeborg Matschke è nata e ha studiato in Germania. Si è dedicata ad attivita’ artistiche, ha insegnato pittura su ceramica e altre tecniche pittoriche e ha esposto i suoi lavori in alcune mostre personali.

Si è trasferita in Italia col marito, lo scultore Martin Matschke, e attualmente vive sulle colline del Monferrato.

Per l’UTEA tiene da anni il corso di “Cultura tedesca”.