Dopo il singolo One Shot, arriva il nuovo Ep della band emergente Landa

Dopo il recente lancio del singolo One Shot, che in meno di un trenta giorni ha toccato le 50 mila visualizzazioni online, il gruppo indipendente Landa rilancia con la pubblicazione del nuovo Ep I Changed My Name (presente anche su spotify): “Il nome dell’Ep rappresenta non solo il cambio di nome del gruppo, ma anche un cambio di progetto e mentalità – dichiara il frontman Andrea Caldi – Questo Ep è frutto di un’evoluzione del nostro sound che deriva dalle influenze musicali di ogni componente”.

Il quintetto composto da Andrea Caldi (voce e chitarra), Roberto Butera (batteria), Stefano Di Rosa (basso), Vittorio Ligresti (pianoforte e tastiere) e Oscar Patritto (chitarra) torna ad affacciarsi sul panorama musicale della musica emergente con un prodotto che rimescola molte influenze musicali, riavvolgendo il filo di una storia artistica lunga oltre un decennio.

“Questo disco nasce da un’idea, dalla voglia di tornare a parlare al nostro pubblico, dal desiderio di comunicare di nuovo con la nostra musica” commenta ancora Caldi. Cinque tracce (The Fallen, Geegi, Resilience, Maybe, One Shot) che si riferiscono a un mondo mitico e irraggiungibile che, nelle intenzioni della band, diventa il filo conduttore di tutte le tracce dell’Ep, dando vita ad una proposta personale e dallo spessore insolito all’interno del panorama pop-rock.

Landa, nomen omen, ripartire dalla terra e dalle radici di una musica che scommette qualcosa in più per esprimere un’anima artistica che riannoda contaminazioni rock e prog: “La pubblicazione di I Changed My Name è il primo passo di un nuovo progetto musicale maturato negli anni e affinato nei mesi di lockdown – continua Caldi – Quello che continueremo a fare è trasmettere nel modo più coerente possibile le nostre influenze, cercando di raccontarle e di esprimerle attraverso i nostri messaggi”.

Si ricorda che la band è presente su tutte le piattaforme social a partire da Youtube senza dimenticare Facebook e Instagram.