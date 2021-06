A Costigliole d’Asti oggi il paese ha fatto le prove per un ritorno alla normalità.

Erano 50 i costigliolesi che hanno aderito all’iniziativa “Puliamo il paese” e si sono ritrovati in località Salerio e che in due ore hanno riempito oltre 130 sacchi di immondizia raccolti sulle strade del comune.

Fiero dei suoi concittadini il sindaco Enrico Cavallero che non ha potuto essere presente come lui stesso racconta: “Una fastidiosa lombosciatalgia mi ha impedito di essere presente alla prima giornata ecologica “puliamo il paese”, ma ci sarò sicuramente alla prossima. Grazie all’assessore Luigi Fogliati, ai miei collaboratori, ai volontari ANC, Croce Rossa, alla Polizia Locale, a tutte le associazioni e soprattutto ai 50 costigliolesi che in due hanno riempito 130 sacchi di immondizia raccolti sulle nostre strade dimostrando spirito collaborativo, amore per il paese

l’ambiente è un bene di tutti.”

di 36 Galleria fotografica Domenica green a Costigliole d'Asti con "Puliamo il paese" e letture ecologiche









La giornata dedicata all’ambiente è poi proseguita con un momento per i bambini: “Anche i nostri bambini circa 35 si sono ritrovati nel bellissimo anfiteatro di San Michele per un primo di tanti appuntamenti che abbiamo programmato a contatto con l’ambiente e la bellissima natura che ci circonda” spiega Cavallero “Veramente bello e commovente vederli dopo tanto tempo giocare socializzare e divertirsi tutti insieme in completa sicurezza nei bellissimi spazi che il paese ci offre.

Grazie agli Assessori Fogliati, e Bianco, a Chiara Cirio e a tutti i consiglieri comunali, ai volontari ANC, croce rossa, alla polizia locale. Fiero dei miei concittadini.“