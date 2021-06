Dieta e integratori: come scegliere quelli adatti a voi

Condurre uno stile di vita sano, caratterizzato dal consumo di cibo salutare e attività fisica, è per molti un’utopia. Un po’ per la mancanza di tempo e un po’ per i ritmi stressanti a cui siamo sottoposti, diventa molto difficile ritagliarsi uno spazio per se stessi, cosa che porta al consumo smodato di cibo, pasti fuori orario, poco esercizio fisico e quindi un senso di malessere e pesantezza che contribuiscono ad abbassare la qualità della vita.

Pensare però che non ci sia nulla da fare è un atteggiamento sbagliato, tutti possono mettersi a dieta e con un po’ di sacrificio migliorare nettamente non solo il proprio aspetto fisico ma anche la propria salute mentale. Non saremo noi a dirvi che è facile e immediato, tutt’altro! È necessaria molta dedizione e costanza, tuttavia se pensate di non avere tempo, state semplicemente mentendo a voi stessi poiché con un piano organizzato bastano anche 40 minuti di attività fisica al giorno per rimettersi in sesto.

Non solo esercizio

Quando si inizia a fare attività fisica, anche un minimo al giorno, si ha subito molta più fame poiché i nutrienti vengono subito bruciati, per evitare di continuare a ingrassare o non perdere nemmeno un chilo, dovrete contestualmente mettervi a dieta. Questa parola spaventa un po’ tutti ma non significa che dovrete soffrire la fame, basta infatti organizzare i pasti gestendo al meglio le quantità e includendo frutta, verdura e proteine, riducendo l’ingestione di carboidrati (pur senza eliminarli).

Creare da soli una dieta per il proprio fabbisogno può essere difficile, pertanto qualora non riusciate a stabilire quali siano i cibi più salutari potete rivolgervi a uno tra i tanti professionisti del settore che riusciranno a guidarvi al meglio nel vostro processo di trasformazione.

Associare integratori

Abbiamo dunque coperto l’esercizio fisico e la dieta, due elementi cruciali, tuttavia c’è ancora un ulteriore approccio che può essere preso in considerazione: l’uso di integratori. Molti sostengono che in Italia, poiché seguiamo tutti la dieta Mediterranea, non c’è bisogno di consumare alcun tipo di integratore. Nulla di più sbagliato in realtà! Le carenze possono presentarsi in qualsiasi soggetto e possono variare in base al proprio quadro clinico e la propria alimentazione. Prima di assumerli è comunque consigliato parlarne con il proprio nutrizionista o medico curante, per capire se ne abbiate effettivamente bisogno o se rischiate reazioni allergiche in base al contenuto delle pillole.

Quali scegliere?

Non esiste un vademecum universale in grado di darvi una risposta univoca, tuttavia cercheremo di aiutarvi a capire come selezionare gli integratori in base alle vostre esigenze. Prendiamo per esempio utenti che non consumano abbastanza frutta e verdura, pertanto iniziando la dieta potrebbero avere delle carenze da colmare prima che l’assunzione tramite cibo ripristini i corretti valori dell’organismo. Queste persone dovrebbero puntare a integratori che contengano vitamine facenti parte del gruppo B, vitamina C e vitamina E, senza sottovalutare i minerali come calcio, iodio, ferro, potassio, selenio, manganese e così via.

La dieta occidentale, rispetto a quella asiatica per esempio, è di base carente di omega 3, ovvero una molecola essenziale per lo sviluppo del bambino nell’utero e anche per gli anziani. Questi nutrienti aiutano a proteggere i vasi sanguigni, tutelando il cuore e il cervello, quindi si rivelano importanti da includere nella propria dieta. Qualora non si raggiunga il quantitativo consigliato, il nutrizionista può consigliare l’assunzione di integratori specifici.

Chi pratica molta attività fisica potrebbe vedere un calo di sali minerali dato dalla sudorazione copiosa, in questi casi bisogna reintrodurre soprattutto potassio, magnesio e sodio, inclusi in multivitaminici pensati per gli amanti dello sport.

Per chi conduce uno stile di vita vegetariano, l’assunzione di integratori non è un’opzione ma una vera e propria necessità, per evitare che si vada incontro a carenze nutrizionali. Potrebbe essere necessario assumere vitamina D in caso non ci si sottoponga a un’esposizione solare adeguata e, allo stesso modo, è importante assumere vitamina B12, che non è presente in nessun tipo di vegetale.

Conclusioni

Se è vero che gli integratori non sono farmaci, e possono quindi generalmente essere consumati senza troppo timore di effetti collaterali gravi, non bisogna dimenticare che possono comunque causare lievi disturbi come dissenteria o reazioni allergiche. Prima di acquistarne uno vi invitiamo a leggere attentamente la lista degli ingredienti. Non si possono sostituire a una dieta equilibrata e servono, come suggerisce il nome stesso, a integrare ciò che non viene assorbito tramite cibo e liquidi. Le donne incinta potrebbero dover limitare il consumo o chiedere un parere medico in merito prima dell’assunzione.

Se l’argomento ha suscitato il vostro interesse, vi ricordiamo che su unamenteforte.it potete trovare le recensioni di tutti i migliori integratori in vendita sul mercato, con informazioni sugli alimenti più sani da consumare.

Foto di silviarita da Pixabay