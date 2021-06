Dà fuoco ad una cascina: denunciato un uomo residente nell’Astigiano

A conclusione di accertamenti di polizia giudiziaria, i Carabinieri di Vignale Monferrato hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento di un edificio a uso abitativo, mediante incendio doloso, un 56enne residente in Provincia di Asti, con precedenti di polizia.

L’attività investigativa iniziava il 10 maggio 2021, in seguito all’incendio che si era sviluppato presso una cascina presente nel territorio di Altavilla Monferrato (AL), dove i Carabinieri intervenivano insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco di Casale. Fin dal principio, si constatava l’origine dolosa dell’incendio che si era sviluppato all’interno della cucina. Dai primi accertamenti, si appurava che era stata usata della carta per innescare il fuoco ed era stata appositamente spostata all’interno da un locale adiacente.

L’attività investigativa proseguiva nei giorni seguenti, raccogliendo numerose testimonianze, al fine di capire chi potesse avere avuto interesse nel danneggiare l’edificio.

Il proprietario dell’immobile e personale dell’Agenzia che si stava occupando della vendita dell’edificio fornivano importanti dichiarazioni che permettevano di accertare la presenza del 56enne sul luogo dell’incendio, inoltre si ricostruiva la strada percorsa da quest’ultimo grazie alle telecamere pubbliche e private che si trovano sul percorso, dalla residenza del 56enne in Provincia di Asti fino al luogo dell’incendio.

Importante è anche stata la collaborazione dei Carabinieri della Stazione astigiana del luogo di residenza dell’indagato, che lo stesso giorno lo denunciavano per un altro incendio, appiccato in un campo nelle vicinanze della sua abitazione, in seguito a un litigio con i vicini.