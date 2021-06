“Cronache italiane del secolo ventesimo”: Manlio Graziano ospite al castello di Cisterna d’Asti

Sabato 12 giugno, alle 18, il Castello di Cisterna riaprirà con il primo incontro del 2021 in presenza organizzato dal Polo Cittattiva – Istituto Comprensivo di San Damiano.

Manlio Graziano dialogherà con Marco Neirotti del suo ultimo libro “Mondo birbetta! Cronache italiane del secolo ventesimo” (Nuova Argos). L’iniziativa è promossa da Museo di Cisterna con Fra Production Spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti. Si tratta di un romanzo autobiografico che inaugura la collana “Novellieri” dedicata alle memorie e ai ricordi di chi, per professione, scrive di altro e non di sé. Un esperimento perfettamente riuscito di rappresentazione espressionistica della memoria, narrata senza pietà o pudore, in una volontaria offerta di autenticità che polifonicamente risuona di ribollente passione.

Un libro da assaporare anche per conoscere, in una veste diversa, l’autore che insegna Geopolitica e Geopolitica delle religioni alla Sorbona, a HEC e al Geneva Institute of Geopolitical Studies. Tra i suoi libri «Guerra santa e santa alleanza» (2014), «In Rome we trust» (2016), «Frontiere» (2017), “Geopolitica. Orientarsi nel grande disordine internazionale” (2019). Collabora al «Corriere della Sera» e a «Limes». Marco Neirotti, giornalista de «La Stampa», collaboratore di «Tuttolibri», inviato su fatti di cronaca nera, come i delitti di Novi Ligure, Cogne e Erba è stato autore di inchieste su criminalità straniera, prostituzione, immigrazione clandestina, mondo carcerario e psichiatrico, ha creato il sito “Storie e pensieri”. E’ anche autore di testi di narrativa (Assassini di carta, Marsilio,1987; In fuga con Frida, Stazione di sosta, cronaca di un cancro (Interlinea, 2015, nuova edizione 2016).Ti ammazzerò stasera (Golem edizioni, 2019) è il suo ultimo romanzo.

Sarà possibile seguire anche in videoconferenza. Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e validi per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado. Per informazioni: polocittattiva_formazione@icsandamiano.it