Profondo cordoglio alla MarmoinoX di Canelli per la tragica scomparsa di Roberto Mottura, ucciso nella notte da un colpo di pistola durante un tentativo di rapina nella sua abitazione a Piossasco.

Con queste parole e la foto pubblicate sulla propria pagina facebook l’azienda canellese ricorda il proprio collaboratore:

“Con estremo dolore, oggi perdiamo in un modo inaspettato uno dei nostri.

Collaboratore nel lavoro da anni e compagno di pedalate nella vita, non abbiamo parole per descrivere quanto è accaduto.

Il nostro affetto va alla moglie Laura e al figlio Tommaso, che faranno sempre parte della famiglia MarmoinoX, e a tutte le persone che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscere, anche per un breve istante, la grandezza e la solarità di Roberto Mottura, ispiratore di vita e altruismo.”

Secondo quanto riporta l’Ansa Piemonte “Roberto Mottura, è stato ucciso nella notte nella sua villa di Piossasco (Torino) nel tentativo di bloccare alcuni ladri che si erano introdotti nell’abitazione. L’uomo è stato colpito al basso addome da un proiettile di piccolo calibro.

In corso sopralluogo e rilievi tecnico scientifici da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino, sul posto è presente anche il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Francesco Rizzo.”

Sempre da quanto riporta l’Ansa “Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che i malviventi fossero almeno due. Si sarebbero introdotti nell’abitazione, mediante la rottura di un’anta di una finestra, a circa due metri di altezza dalla strada. Sorpresi dal proprietario dentro casa, non sarebbero riusciti a rubare nulla dal momento che non sembra mancare niente. Per fuggire dalla stessa finestra, uno di loro ha esploso un solo colpo di pistola di piccolo calibro, che ha colpito il proprietario di casa.”