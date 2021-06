Consegnato alla Casa di Accoglienza “La Madonnina di Candiolo Onlus” il contributo dell’A.N.F.I. di Asti

Un pomeriggio dedicato alla solidarietà, all’essere partecipi a fianco di chi ogni giorno si impegna ad assistere le persone più fragili, più bisognose nel momento in cui assieme alle difficoltà quotidiane fa la sua terribile comparsa il cancro, a quello che ha visto, nei giorni scorsi partecipe una rappresentanza dei soci ordinari e simpatizzanti della Sezione di Asti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Una delegazione del sodalizio astigiano si è recata a Candiolo presso la Casa di Accoglienza “LA MADONNINA di Candiolo ONLUS” che dal 2007, su base esclusivamente volontaria, offre gratuitamente ospitalità alle persone, provenienti da ogni parte d’Italia, che si sottopongono ai trattamenti, nel vicino ospedale, per combattere il cancro e ai parenti che desiderano essere vicini ai loro cari durante le cure.

Nel corso dell’incontro con i rappresentanti della struttura, oltre alla rituale consegna dei tappi di plastica raccolti che sono una delle fonti di sostentamento della struttura, il Presidente della Sezione A.N.F.I. di Asti, Brig. Capo Cav. Michele Marchese, ha consegnato un primo assegno di euro 700,00 quale contributo degli iscritti all’iniziativa “REGALACI QUALCHE MATTONE” finalizzata a raccogliere fondi per raddoppiare i locali della struttura.

Dopo il simbolico ma significativo momento i soci hanno potuto visitare la struttura accompagnati dalla responsabile signora Maria Ester Bellotti, che ha anche illustrato il funzionamento della Casa di Accoglienza e lo stato di avanzamento dei lavori. Un ringraziamento al Comune di Costigliole d’Asti rappresentato dal Consigliere Comunale Giuseppe Fiore e alle signore Doriana Berthod e Rita Gozzellino, presenti all’incontro, che collaborano alla raccolta dei tappi di plastica, alla Signora Rosalia Cimino, madrina della Sezione ANFI di Asti, il socio simpatizzante Luigi Aghemio per aver realizzato il servizio fotografico e alla Concessionaria RENAULT “BORSELLO” di Asti per aver gentilmente messo a disposizione il mezzo per il trasporto dei soci.